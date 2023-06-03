شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم سموحة 2 / 0 بالدورى فى أول ظهور لعبد الحميد بسيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق طلائع الجيش فوزا غاليا على نظيره سموحة، بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت اليوم السبت فى إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل هدفى طلائع الجيش خالد سطوحى ومحمود وادى فى الدقيقتين 18 و45 من عمر المباراة، بينما أهدر سموحة ركلة جزاء فى الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع الطلائع رصيده إلى 29 نقطة، بينما تجمد رصيد سموحة عند 35 نقطة.

قاد عبد الحميد بسيونى فريق طلائع الجيش فى أول ظهور رسمى له بعد توليه المسئولية خلفا لعماد النحاس، وبدأ الطلائع المباراة بتشكيل يضم كلا من:

فى حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: محمد فتح الله - خالد سطوحي - أحمد متعب- زولا

خط الوسط: فريد شوقي - علي حمدي - كريم طارق - إسلام محارب - أحمد سمير

خط الهجوم: محمود وادي

بينما جاء تشكيل سموحة بقيادة أحمد سامى كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: صديق أوجولا - شريف رضا - مالك بعيوي - أحمد جمال

خط الوسط: أحمد شوشه - بنيامين بواتينج - حسين فيصل

خط الهجوم: دكوا دودو - محمد المغربي - مصطفى سعد.