شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السيسى لاعب الزمالك: "لايغرينى مدح ولا يسقطنى انتقاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عمرو السيسى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق عليها: "لايغرينى مدح ولا يسقطنى انتقاد، جميعهم آراء وأنا القرار".

فى سياق مختلف عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية صباح اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب "أوسوريو" اللاعبين بمواصلة التدريب بقوة والتركيز خلال الفترة الحالية استعدادا للمباريات المقبلة ومواصلة مسيرة الانتصارات في المسابقة المحلية.

وشرح المدير الفني للفريق بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها فى المران استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة فى الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد تعادل بنتيجة 1 / 1 مع منتخب اليمن، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.