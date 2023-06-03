شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد متعب أفضل لاعب فى مباراة طلائع الجيش وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال أحمد متعب، لاعب طلائع الجيش، الذى قدم أداءً ممتازًا وقاد فريقه لفوز ثمين، جائزة رجل مباراة الطلائع وسموحة.

حقق فريق طلائع الجيش فوزا غاليا على نظيره سموحة، بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت اليوم السبت فى إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل هدفى طلائع الجيش خالد سطوحى ومحمود وادى فى الدقيقتين 18 و45 من عمر المباراة، بينما أهدر سموحة ركلة جزاء فى الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع الطلائع رصيده إلى 29 نقطة، بينما تجمد رصيد سموحة عند 35 نقطة.

قاد عبد الحميد بسيونى فريق طلائع الجيش فى أول ظهور رسمى له بعد توليه المسئولية خلفا لعماد النحاس.