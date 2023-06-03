شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى على رأس قائمة منتخب مصر لمواجهة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على ضم مصطفى فتحى، لاعب بيراميدز، لقائمة منتخب مصر النهائية لمعسكر الفراعنة الذى ينطلق الشهر الجاري استعدادا لمواجهة غينيا بتصفيات إفريقيا.

وساهم مصطفى فتحي في 14 هدفا مع بيراميدز هذا الموسم، في 41 مباراة خاضها حتى الآن، حيث سجل 10 أهداف وصنع 4 آخرين، بالإضافة إلى تقديمه مستوى مميزا مع الفريق السماوي.

حدد منتخب مصر يوم 12 يونيو الجارى،موعدا للسفر الي المغرب لمواجهة غينيا يوم 14 من نفس الشهر في الجولة الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وقرر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، انطلاق معسكر المنتخب يوم 10 يونيو الجاري بالقاهرة استعدادا لمواجهة غينيا يوم 14 من نفس الشهر بالمغرب.

ويُعلن فيتوريا، القائمة النهائية لمنتخب مصر يوم 7 يونيو الجاري، وجاء تحديد ذلك الموعد ليكون المدرب اطمأن على جاهزية وسلامة لاعبي الأهلى الدوليين المقرر انضمامهم للمعسكر، حيث يخوض الفريق الأحمر مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال يوم 4 يونيو بالقاهرة، فيما ستكون العودة 11 يونيو بالمغرب.

‎ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو فى المغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.