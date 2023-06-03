نهائي بطولة إفريقيا .. شوبير يحرس مرمى الأهلي أمام الوداد المغربي

الشارقة - اميمة ياسر - استقر مارسيل كولر على الدفع بمصطفى شوبير لحراسة مرمى الأهلي في مباراة الوداد المغربي غدًا الأحد في ذهاب نهائى بطولة إفريقيا.

جاء قرار الدفع بمصطفى شوبير في ظل خوف المدير الفني من معاودة الإصابة لمحمد الشناوي حارس المرمى وفقدان جهوده في مباراة العودة المُقرر لها يوم 11 من يونيو الجاري.

ويختتم الفريق تدريباته في السادسة من مساء اليوم السبت، بإستاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويراجع مارسيل كولر المدير الفني مع لاعبيه، خطة اللعب التى استقر عليها في ضوء مشاهدته لمباريات الوداد، والأدوار المكلف بها كل لاعب.

ويعقد كولر محاضرة فنية مع لاعبي الفريق، لمشاهدة لقطات متنوعة للمنافس للتعرف على طريقة لاعبه وأبرز لاعبيه.