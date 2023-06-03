اخبار الرياضه

كان في خدمة الفريق دائما .. باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - أكد كريستوف غالتييه مدرب باريس مدرب سان جيرمان، أن النجم الأرجنتيني ليونيل سيخوض مباراته الأخيرة في استاد الفريق بارك دي برينس يوم السبت أمام كليرمو.

وأبلغ غالتييه الصحفيين: حظيت بامتياز تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ستكون آخر مباراة له في بارك دي برينس وأتمنى أن ينال أفضل استقبال.

وانتقل ميسي، الذي سجل 21 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة مع سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم، إلى العاصمة الفرنسية قادما من في 2021 بعقد لمدة عامين.

وأضاف غالتييه: في هذا العام شكل جزءا مهما من الفريق، إنه متاح دائما ولا أعتقد أنه يمكن تبرير تعليقات أو انتقادات ضده.

وتابع: كان في خدمة الفريق دائما، حظيت بامتياز رائع بمرافقته خلال الموسم.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا