شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى اليوم السبت 3-6-2023 بعد فوز الطلائع على سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مابولولو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، تصدره لجدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز، برصيد 14 هدفاً، بعد مباراة طلائع الجيش وسموحة.

وجاء ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباراة اليوم السبت كالتالي:

مابولولو الاتحاد السكندري 14

أحمد الشيخ غزل المحلة 10

محمد حمدى زكى أسوان 10

أحمد سيد زيزو الزمالك 9

جون أوكلى المقاولون 9

سمير فكرى الداخلية 9

محمد شريف الأهلي 9

فخرى لاكاي بيراميدز 8

رزقي حمرون فاركو 8

كريم بامبو البنك الأهلى 8

رفيق كابو إنبي 8

وجاءت نتيجة مباراة سموحة وطلائع الجيش كالتالى:

طلائع الجيش 2 – 0 سموحة

حقق فريق طلائع الجيش فوزا غاليا على نظيره سموحة، بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت اليوم السبت، فى إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل هدفى طلائع الجيش خالد سطوحى ومحمود وادى فى الدقيقتين 18 و45 من عمر المباراة، بينما أهدر سموحة ركلة جزاء فى الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع الطلائع رصيده إلى 29 نقطة، بينما تجمد رصيد سموحة عند 35 نقطة.