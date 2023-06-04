شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الإسماعيلى تجتمع بفريقى المتميزين بقطاع الناشئين وتتمسك بالمواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد شيحة نائب رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، وإسماعيل حفني عضو المجلس والمشرف على الكرة، ومحمد إبراهيم عبد الرحيم “فيالي” عضو المجلس والمشرف على قطاع الناشئين، بالإضافة إلى صبري المنياوي المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي، اجتماعا مع فريق الشباب مواليد 2001.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على عدم التفريط في أي لاعب موجود فى القائمة المختارة، وأنه سيتم التنسيق لتحقيق أكبر استفادة من شباب الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.

ويتطلع مجلس الإدارة لتحقيق أفضل استفادة من هذا الفريق بحيث يتم تصعيد المميزين منهم لصفوف الفريق الأول من أجل اكسابهم الخبرات الفنية اللازمة قبيل الاعتماد على جهودهم في اللقاءات الرسمية.

وعلى جانب آخر، يستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان حمزة الجمل قد منح لاعبيه الذين شاركوا بصفة أساسية فى مباراة المقاولون العرب راحة 48 ساعة، فيما منح البدلاء والمستبعدين راحة 24 ساعة فقط.

ويعكف حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام المقاولون العرب، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابى 2 /2.

ويأمل حمزة الجمل في عدم تكرار الأخطاء في مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الواحد والثلاثين من بطولة الدورى المصرى، خاصة أن هذه المباراة ستكون صعبة في ظل الظروف التي يعانى منها الطلائع وحاجته للنقاط الثلاثة.