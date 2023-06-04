شكرا لقرائتكم خبر عن مهند شعبان يتوج بالميدالية الذهبية فى بطولة العالم للخماسى ويتأهل لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مهند شعبان، لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، في التتويج بالميدالية الذهبية في نهائي العالم للخماسي الحديث والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 في إنجاز تاريخي بالتفوق على بطل أولمبياد طوكيو البريطاني جوزيف تشونج.

ويخوض المنتخب المصري نهائي كأس العالم للخماسي الحديث بالستة لاعبين الذين تأهلوا من التصنيف النهائي لمراحل كأس العالم بوقوعهم ضمن أفضل 36 لاعبًا في تصنيف كأس العالم، وهم: مهند شعبان، ومحمد الجندي ومعتز وائل، فيما أعلن أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو عن انسحابه من البطولة بسبب الإصابة.

وضمت قائمة السيدات هايدي عادل القائمة، ومعها ملك إسماعيل وسلمي أيمن، كما يخوض الثنائي أميرة قنديل وإسلام حامد منافسات التتابع المختلط.

وضمت قائمة اللاعبين المتأهلين لنهائي كأس العالم بانقرة 72 لاعبًا ولاعبة، بينهم 6 لاعبين مصريين سيتنافسون على أولى بطاقات التأهل لدورة الألعاب الأولمبية القادمة.

وعلى مستوى الفرق حسم 12 منتخبًا تأهلهم لنهائي كأس العالم بأنقرة، حيث تأهل كل من: المكسيك برصيد 165 نقطة وبريطانيا برصيد 159 نقطة وفرنسا برصيد 148 نقطة وكوريا برصيد 148 وألمانيا برصيد 138 نقطة ومصر برصيد 125 نقطة والصين برصيد 123 نقطة وبولندا برصيد 84 نقطة وتركيا البلد المضيف برصيد 60 نقطة والتشيك برصيد 44 نقطة والمجر برصيد 42 نقطة وكازاخستان برصيد 40 نقطة.