شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبد الوهاب: استاد القاهرة جاهز لاستقبال 50 ألف مشجع بمباراة الأهلى والوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وليد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، إنه تم تحديد 50 ألف متفرج لحضور مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري الأبطال الأفريقي غدا الأحد، مضيفا أن استاد القاهرة جاهز لاستقبال أي أعداد من الجماهير.

وأضاف عبد الوهاب، خلال مداخلة تليفزيونية، أن السعة المحددة من الجهات الأمنية للمباراة 50 ألف مشجع، مبينا أن الاستاد لديه الجاهزية الكاملة لاستقبال الجماهير غدا من الساعة الثانية ظهرا.

وأوضح أن كل الأمور مهيأة تماما لاستقبال الجماهير، لافتا إلى أن الجانب المغربي أبدى سعادته الكبيرة بالاستقبال المصري قبل لقاء الغد، كما أبدى السفير المغربي سعادته الكبيرة باستقبال الوفد المغربي وتوفير كل ما يلزم لفريق الوداد.

وأشار إلى أن هناك بدائل مخصصة لدخول الجماهير للدرجة الأولى والثانية والثالثة، مضيفا أن ذلك تم وضعه حتى لا يكون هناك أي تكدس خلال دخول الجماهير.