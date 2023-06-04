شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المغربى: استقبال الأهلى للوداد على أعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر
وقال التازي، خلال تصريحات تليفزيونية، إنه يشاهد الآن تدريبات فريق الوداد استعداد لمواجهة النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تكون المباراة بمستوى يليق بالفريقين.
وأوضح أن الجالية المغربية سيكون عدد منها حاضرا للمباراة غدا، مشيرا إلى أنه لا توجد أي مشكلات منذ قدوم بعثة فريق الوداد.
وأشار إلى أن فريق الوداد المغربي يتدرب بشكل جيد استعدادا للقاء الأهلي في نهائي دوري الأبطال الأفريقي، لافتا إلى أن هناك ضوابط لدخول الجماهير للمباراة والأمور جيدة، كما أن هناك مشجعين جاءوا من المغرب لتشجيع الوداد أمام الأهلي.
ونوه عن أنه تم الاطمئنان على أرضية ملعب استاد القاهرة وهي جيدة ولائقة لمباراة الغد، مشددا على أن الأمور ستكون ميسرة للنادي الأهلي عند قدومه للمغرب لمواجهة الوداد في إياب نهائي دوري الأبطال الأفريقي.
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