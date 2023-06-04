شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 3 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم السبت 3 / 6 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي استعدادًا لمباراة الوداد المغربي، التي تقام في التاسعة مساء غد على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وخاض الفريق مرانه الختامي في السادسة مساء اليوم على استاد القاهرة، بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة.
وأدى الفريق فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية.
كشف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أن فريقه استعد جيدا لخوض مباراته ضد الوداد المغربي غدا الأحد على استاد القاهرة في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أنه شاهد العديد من المباريات للمنافس من أجل دراسته بالشكل اللازم قبل لقاء الغد.
قال كولر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لا أفكر في نتيجة الموسم الماضي أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولن يتأثر به، وهناك كثيرون شككوا في قدرتنا على الوصول إلى النهائي، ولكننا نجحنا في تحقيق ذلك من خلال العمل الجيد والتركيز".
يرى محمد هاني، لاعب الأهلي، أن كل اللاعبين يعرفون حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم قبل خوض مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي غدا الأحد في استاد القاهرة الدولي.
وقال هاني، خلال المؤتمر الصحفي لنهائي أفريقيا: "أفريقيا تعلم من هو الأهلي، من الطبيعي خسارة الفريق لمباراة، لكن الجميع يعلم من هو الأهلي، كما أنه لا يوجد فريق كعبه عالي على الأهلي، فزنا من قبل على فرق قوية ومرشحة للفوز، وسبق لنا الفوز على الوداد في المغرب".
أكد العميد محمود القاضي، مسئول الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية لتأمين نهائي دوري أبطال افريقيا، قيامهم بإجراء بروفة أمس واليوم لوضع اللمسات الأخيرة لتأمين مباراة الأهلي والوداد في نهائي أفريقيا، مشددا على عملهم لتأمين لمباراة بالشكل اللائق باسم مصر.
وأشار محمود القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن مباراة الاهلي والوداد المغربي ستقام في التاسعة مساءا بحضور جماهيري 50 ألف مشجع، مفيدا بأن دخول الجماهير للدرجة الثالثة شمال والدرجة الثانية سيكون من خلال بوابة صلاح سالم.
أكد العميد محمود القاضي، مسئول الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية لتأمين نهائي دوري أبطال افريقيا، قيامهم بإجراء بروفة أمس واليوم لوضع اللمسات الأخيرة لتأمين مباراة الأهلي والوداد في نهائي أفريقيا، مشددا على عملهم لتأمين لمباراة بالشكل اللائق باسم مصر.
وأشار محمود القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن مباراة الاهلي والوداد المغربي ستقام في التاسعة مساءا بحضور جماهيري 50 ألف مشجع، مفيدا بأن دخول الجماهير للدرجة الثالثة شمال والدرجة الثانية سيكون من خلال بوابة صلاح سالم.
حرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرات فنية مع لاعبي فريقه من أجل التحضير لمباراته ضد الوداد المغربي غدا الأحد فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ووضع الخطة المناسبة للمباراة، وكذلك مشاهدة مقاطع فيديو لبطل المغرب من أجل دراسة الخصم بشكل دقيق.
وحذر كولر لاعبي الأهلي من خطورة لاعبي الوداد في الكرات العرضية، باعتبارها أحد أهم مصادر القوة فى صفوف ببطل المغرب، والتي يجيد تنفيذها بشكل قوي، في ظل امتلاكه لاعبين يجيدون اللعب بضربات الرأس بشكل جيد مثل أمين أبو الفتح وأرسين زولا وأيمن العلمود.
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