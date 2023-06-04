شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: مستوى مصطفى شوبير منح كولر الثقة فى إراحة الشناوى بنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق سليمان، مدرب حراس الأهلى السابق، أن مصطفى شوبير سيكون الحارس الأساسى للأهلى أمام الوداد المغربى فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، وعلى لطفى بديلا.

وقال طارق سليمان، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مصطفى شوبير سيكون حارس الأهلى فى النهائى وعلى لطفى بديلا، وقادر على حماية عرين الأهلى فى هذه المباراة المهمة أمام الوداد".

وأضاف مدرب حراس الأهلى السابق: "مصطفى شوبير لديه قدرات فنية عالية، بالإضافة إلى شخصية قوية يحتاجها الأهلى، ومستوى شوبير فى المباريات السابقة والتدريبات منح مارسيل كولر الثقة لإراحة محمد الشناوى وعدم المجازفة بها فى مباراة الذهاب".

وتابع: "مصطفى شوبير اكتسب خبرات والثقة خلال المباريات التى لعبها ودائما بيكون عند حسن ظن المدربين ويتألق فى التصدريات ولديه رد فعل سريع".

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي استعدادًا لمباراة الوداد المغربي، التي تقام في التاسعة مساء غد على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الختامي في السادسة مساء اليوم على استاد القاهرة، بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة.

وأدى الفريق فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة، للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.