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مصر تشارك فى بطولة الأندية الدولية للكيك بوكسينج بالأردن

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القاهرة - سامية سيد - يشارك المنتخب الوطني للكيك بوكسينج ببطولة الأندية الدولية الثالثة، والتي تقام في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري.

 

ومن المقرر أن يشارك محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكيك بوكسينج.

 

ويشارك من نادي 23 يوليو كل من: عمرو مجدي، أحمد عشماوي، يارا ياسر، إياد رمضان، محمد الشحات، صالح صابر، محمد فودة، أحمد القلقاط، صابر أمين.

 

بينما يشارك من نادي المطرية كل من: آدم إسماعيل، روز أحمد نصر، ياسين أحمد نبيه، بسمة إسماعيل ورحمة إسماعيل، تحت قيادة المدربة مريم يحيى.

 

كما تقام على هامش البطولة دورتي التدريب والتحكيم الدولية للكيك بوكسينج بمشاركة الحكام: زينب حبيب، محمد الزعيم، محمد مصطفى، أحمد إبراهيم، محمد شطا، تامر جميل، إسلام عبدالله، أحمد حسن، محمود كمال، كما يشارك في الدورة المدربين: صالح صابر ومريم يحيى.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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