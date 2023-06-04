شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: الشحات وتاو كلمة السر غدا.. وتسجيل هدف مبكر يسهل النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد معوض، نجم الأهلى السابق، أن جمهور الأهلى عليه دور كبير فى مباراة الأهلى والوداد المغربى، وخصوصا فى البداية التى يحتاج فيها الأهلى للتسجيل مبكرا.

وقال سيد معوض، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "جمهور الأهلى من أهم أسباب بطولات الأهلى على مر تاريخه فعليه دور كبير جدا فى تتويج الأهلى، وأتمنى أن تكون مباراة الأهلى والوداد من أهم أيامنا الرائعة بتواجد جمهوره الذى يساند اللاعبين طوال الوقت".

وأضاف: "أتمنى أن يبدأ الأهلى بشكل قوى جدا فى أول المباراة ويسجل هدفا ليسهل المباراة، ودائما هذه المباريات بتخلص كدة، وأقول للاعبين لا نحتاج أكثر مما عملتوه خلال الشهرين الماضيين بما قدمتموه من أداء قوى وممتع".

وتابع سيد معوض: "هناك أكثر من لاعب قائد فى الملعب بشارة أو بدون فى غياب الشناوى، مثل على معلول والسولية ومحمد عبد المنعم".

واختتم معوض تصريحاته قائلا: "حسين الشحات وبيرسى تاو عليهم دور كبير جدا فى إنهاء المباراة لصالح الاهلى وإحراز الأهداف وتسهيل المباراة على الفريق، وإحنا واثقين فى مصطفى شوبير أو على معلول فى تقديم مباراة كبيرة".

وخاض الفريق مرانه الختامي في السادسة مساء السبت على استاد القاهرة، بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة.

وأدى الفريق فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة، للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.