شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تعود من المغرب 15 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الإداري لمنتخب مصر بقيادة محمد غرابة، يوم 15 يونيو الجاري موعدا لعودة بعثة منتخب مصر من المغرب بعد مواجهة غينيا بتصفيات أفريقيا.

وتنتظر منتخب مصر مباراة ودية مع جنوب السودان، المقرر لها يوم 18 يونيو في ختام معسكر الفراعنة.

قرر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، انطلاق معسكر المنتخب يوم 10 يونيو الجاري بالقاهرة استعدادا لمواجهة غينيا يوم 14 من نفس الشهر بالمغرب في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويُعلن فيتوريا، القائمة النهائية لمنتخب مصر يوم 7 يونيو الجاري، وجاء تحديد ذلك الموعد ليكون المدرب اطمأن على جاهزية وسلامة لاعبي الأهلى الدوليين المقرر انضمامهم للمعسكر، حيث يخوض الفريق الأحمر مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال يوم 4 يونيو بالقاهرة، فيما ستكون العودة 11 يونيو بالمغرب.

‎ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو فى المغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.