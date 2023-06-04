شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم الأحد 4 / 6 / 2023 فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، اليوم الأحد، اختباراً صعباً حينما يقود فريقه لمواجهة الوداد المغربى، فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولى، في "ذهاب" نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما تأهل الوداد الرياضي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.

لعب الأهلي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا 27 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 11 مباراة، وخسر خمس مباريات، أحرز لاعبوه 35 هدفًا واستقبلت شباكه 21.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى

يستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربى فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

صافرة ليبية لمباراة الاهلى والوداد المغربى

وأسند مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مباراة ذهاب نهائي بطولة إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي إلى الحكم الليبي معتز إبراهيم، والتونسي هيثم قيراط حكما للفار، ومصطفى غربال مساعدًا للفار.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والوداد المغربى

وتنقل قنوات بي إن سبورت، المالك الحصري لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا، مواجهة الأهلي ضد الوداد المغربي بالنهائي، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت، ولكن على التردد الأرضي الخاص بالقناة.