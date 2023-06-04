كهربا يقود الهجوم .. تشكيل الأهلي أمام الوداد المغربي

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه فريق الأهلي ضيفه الوداد المغربي اليوم الأحد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على إستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

يقام لقاء الأهلي والوداد المغربي مساء اليوم الأحد 4 يونيو 2023، بملعب إستاد القاهرة الدولي، على أن تكون مواجهة الإياب في الحادي عشر من نفس الشهر.

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وانتظم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكر مغلق منذ أول أمس الجمعة، عقب انتهاء التدريبات؛ استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المغربي.

تشكيل الأهلي

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تشكيل فريقه لمواجهة الوداد المغربي؛ حيث يضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول، ومحمد هاني، ومحمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم.

خط الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج، ومروان عطية، وبيرسي تاو، وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم «كهربا».