شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب النسائية استعداداً لتصفيات أفريقيا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ معسكر منتخب مصر للكرة النسائية بقيادة محمد كمال المدير الفني، اليوم الأحد، ويستمر حتى 28 يونيو الجاري، ويتخلله تدريبات مكثفة لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا، استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم.

ويخوض منتخب مصر مرانه المفتوح على ملعب أكاديمية الشرطة بمنطقة العباسية، في الأيام الثلاثة الأحد والاثنين والأربعاء، من كل أسبوع فى الساعة السابعة مساءً.

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على مشاركة منتخب مصر الأول للكرة النسائية تحت قيادة محمد كمال المدير الفنى، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2024.

وتسلم اتحاد الكرة مؤخرا خطابا من الاتحاد الأفريقى يطلب فيه تحديد موقف منتخبي مصر الأول لكرة القدم النسائية، ومنتخب مصر تحت 20 عامًا، من المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا للسيدات، وقرر اتحاد الكرة المشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولتين.

يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل منتخب نسائي لكرة الصالات، فى ضوء الاهتمام الكبير باللعبة والرغبة فى تطويرها وانتشارها بمصر بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة.