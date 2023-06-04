شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الوداد المغربي ضيفا ثقيلا على الأهلي فى التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022-2023. ويلاحق الفريق البيضاوي لقبه الرابع فى أمجد البطولات القارية للأندية بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1992 و2017 و2022.

تنقل قنوات بي إن سبورت، المالك الحصري لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا، مواجهة الأهلي ضد الوداد المغربي بالنهائي، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت، ولكن على التردد الأرضي الخاص بالقناة.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والوداد المغربى

وحصد ممثل كرة القدم المغربية بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بفضل أفضلية الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد تعادله معه بنتيجة 2-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب