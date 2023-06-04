شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الكولومبى أوسوريو، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري فى الدوري، بحثاً عن مواصلة الانتصارات بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين دون رد، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة.

ويخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير الليلة ثم يعلن أوسوريو قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً.

ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة، حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى حدثت طوال الـ90 دقيقة، ومعالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.