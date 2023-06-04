شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الأهلى والوداد فى نهائى أفريقيا اليوم الأحد 4 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الاهلى مع الوداد المغربى باستاد القاهرة الدولى، فى "ذهاب" نهائى دوري أبطال أفريقيا، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

صافرة ليبية لمباراة الأهلى والوداد المغربى

أسند مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة ذهاب نهائي بطولة أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي إلى الحكم الليبي معتز إبراهيم والتونسي هيثم قيراط حكما للفار، ومصطفى غربال مساعدًا للفار.

الأهلى الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا

يعد الأهلي هو النادي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 مرات، متفوقا على مازيمبي الكونغولي ومواطنه وغريمه الزمالك بفارق 5 ألقاب. وتوج الأهلي بنسختي 2019-2020 و2020-2021، ثم خسر النسخة الماضية على يد الوداد المغربي الذي جرده من اللقب بالفوز 2-0

يلاحق الوداد المغربى لقبه الافريقى الرابع بعدما سبق له التتويج بالبطولة ثلاثة مرات سابقة في أعوام 1992 ، 2017 ، 2022 .

الأهلى يبحث عن اللقب الأفريقى الرابع

الأهلي استهل مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام الاتحاد المنستيري، وصيف النسخة الماضية من الدوري التونسي، في قمة مباريات دور الـ32، وفاز بطل مصر ذهابا وإيابا 1-0 و3-0. وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الثانية مع صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني، وحل وصيفا ليتأهل إلى دور الثمانية. وفاز الأهلي على القطن 3-0 و4-0 وعلى الهلال 3-0، بينما خسر من الأخير بهدف دون رد، وتعثر أمام صن داونز مرتين، أولهما بالتعادل 2-2 على ملعبه ثم الخسارة 2-5 في جنوب أفريقيا. وفي دور ربع النهائي فاز الأهلي على الرجاء المغربي 2-0 في القاهرة، ثم تعادل الفريقان إيابا بدون أهداف، قبل أن ينتصر على الترجي التونسي 3-0 و1-0 في مباراتي الذهاب والعودة بالمربع الذهبي. مشوار الوداد المغربى فى دوري أبطال أفريقيا مشوار الوداد المغربى فى دوري أبطال أفريقيا وجاء الوداد على رأس المجموعة الأولى، وتربع على الصدارة متفوقا على شبيبة القبائل الجزائري وبترو أتلتيكو الأنغولي وفيتا كلوب الكونغولي على الترتيب. وفي ربع النهائي، اجتاز بطل المغرب عقبة سيمبا التنزاني بركلات الترجيح، بعد أن تبادل الفريقان الفوز 1-0 في مباراة الذهاب والعودة. وبلغت الإثارة ذروتها حين فاز الوداد على صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي بقاعدة الهدف الاعتباري، بعد أن تعادل سلبيا على ملعبه ثم إيجابيا بنتيجة 2-2 في بريتوريا. القناة الناقلة لمباراة الأهلى والوداد المغربى القناة الناقلة لمباراة الأهلى والوداد المغربى

مشوار الأهلى فى دوري أبطال أفريقيا

تنقل قنوات بي إن سبورت، المالك الحصري لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا، مواجهة الأهلي ضد الوداد المغربي بالنهائي، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت، ولكن على التردد الأرضي الخاص بالقناة.

الاهلى يتفوق على الوداد المغربى في القيمة التسويقية الاهلى يتفوق على الوداد المغربى في القيمة التسويقية تساوى القيمة التسويقية للاهلى 29.55 مليون يورو، بينما تساوى القيمة التسويقية للوداد المغربى 19.35 مليون يورو.

وسبق أن التقى الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال 3 مرات سابقة. وفشل الأهلي خلال 3 مباريات في تحقيق الفوز على الوداد، حيث نجح الأخير في الفوز مرتين مقابل تعادل وحيد. وفي نهائي نسخة 2017، فرض الوداد التعادل على الأهلي 1-1 في ذهاب نهائي البطولة بالقاهرة. وانتصر الوداد إيابا في المغرب بهدف دون رد، ليحقق لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه. نهائي النسخة الماضية، شهد تفوق الوداد على الأهلي في نهائي من مباراة واحدة أقيمت في المغرب، وذلك بنتيجة 2-0. الفوز بنهائي 2022، جعل الوداد يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه. أرقام الاهلى فى النهائى لعب الأهلي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا 27 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 11 مباراة، وخسر خمس مباريات، أحرز لاعبوه 35 هدفًا واستقبلت شباكه 21. غيابات الاهلى امام الوداد المغربى غيابات الاهلى امام الوداد المغربى ويغيب عن الاهلى في مباراة الوداد المغربى الليلة كل من محمد الشناوى ورامى ربيعة و أكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة وشادى حسين وأيمن أشرف وبرونو سافيو لاسباب فنية. أرقام الاهلى فى النهائى

تاريخ مباريات الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا