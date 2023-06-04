شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحدد 15 يونيو موعدا للعودة من المغرب استعدادا لودية جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد غرابة مدير منتخب مصر أنه سيتم الإعلان عن قائمة المنتخب الأربعاء المقبل، يعقبها مؤتمر صحفى بمقر اتحاد الكرة فى نفس اليوم، بحضور البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، موضحاً أن المعسكر سينطلق يوم 10 يونيو استعدادًا لمباراتي غينيا المقرر لها 14 يونيو فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا وودية جنوب السودان المقرر لها 18 من نفس الشهر.

وأضاف مدير المنتخب أن لاعبي الأهلي عقب انتهاء مشاركتهم في مباراة الإياب أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا التى ستقام فى المغرب يوم 11 يونيو، سينضمون لمعسكر المنتخب في اليوم التالي المقام بمراكش بدولة المغرب.

وأشار غرابة إلى أن المنتخب سيعود للقاهرة يوم 15 للاستعداد لودية جنوب السودان يوم 18 وينتهي المعسكر بنهاية المباراة.