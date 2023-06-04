شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحدد 15 يونيو موعدا للعودة من المغرب استعدادا لودية جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف مدير المنتخب أن لاعبي الأهلي عقب انتهاء مشاركتهم في مباراة الإياب أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا التى ستقام فى المغرب يوم 11 يونيو، سينضمون لمعسكر المنتخب في اليوم التالي المقام بمراكش بدولة المغرب.
وأشار غرابة إلى أن المنتخب سيعود للقاهرة يوم 15 للاستعداد لودية جنوب السودان يوم 18 وينتهي المعسكر بنهاية المباراة.
وقرر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، انطلاق معسكر المنتخب يوم 10 يونيو الجاري بالقاهرة، استعدادا لمواجهة غينيا يوم 14 من نفس الشهر بالمغرب في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.
ويُعلن فيتوريا القائمة النهائية لمنتخب مصر يوم 7 يونيو الجاري، وجاء تحديد ذلك الموعد ليكون المدرب اطمأن على جاهزية وسلامة لاعبي الأهلى الدوليين، المقرر انضمامهم للمعسكر، حيث يخوض الفريق الأحمر مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال يوم 4 يونيو بالقاهرة، فيما ستكون العودة 11 يونيو بالمغرب.
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