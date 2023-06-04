شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب أوسوريو بحصد لقب البطولة العربية لمصالحة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو نادى الزمالك، من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، العمل على حصد لقب البطولة العربية كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، التى ستقام فى السعودية بداية من 20 يوليو المقبل، ويشارك بها الأبيض، مشددين على المدير الفني بأن تلك البطولة هى الأمل الوحيد لمصالحة الجماهير المتعطشة بعد ضياع جميع البطولات والألقاب التي شارك بها الزمالك الموسم الحالى.

وتحدث مسئولو الزمالك مع أوسوريو حول ضرورة العمل على حصد لقب البطولة العربية، وتجهيز اللاعبين من الوقت الحالي من أجل العمل على تقديم مستوى مميز في البطولة يليق باسم نادى الزمالك، والزحف نحو التتويج باللقب حتى يتم تعويض الجماهير العاشقة للقلعة البيضاء، ببطولة تعوض ما اهدر طوال الموسم.

وبدأ خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني بالفعل تجهيز لاعبيه من الناحية الفنية والنفسية للمشاركة فى البطولة العربية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري غدا الاثنين باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.