شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى بيراميدز يتوجهان إلى ألمانيا اليوم لمتابعة تطورات الإصابة وبرنامج التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه ثنائي فريق بيراميدز عبد الله السعيد وأسامة جلال إلى المانيا اليوم، الأحد، للعرض على أهم وأفضل الأطباء هناك، حيث يغيب عبد الله السعيد وأسامة جلال عن بيراميدز بعد الإصابة التى تعرضا لها خلال مباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر، والتي أقيمت خلال شهر أبريل الماضي.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن ثنائي فريق الكرة مستمر فى برنامجه العلاجي والتأهيلي المكثف خلال المرحلة المقبلة، بعد قرار الإدارة التنفيذية بسفر اللاعبين إلى ألمانيا للعرض على طبيب نادي بايرن ميونيخ، وطبيب المنتخب الألماني، لاتخاذ القرار النهائي بشأن الإصابة التي يعاني منها اللاعبان ومدى حاجة أي منهما لتدخل جراحي، أو الاكتفاء بالتدريبات التأهيلية والعلاجية وفق برنامج مخصص لكل منهما.

وأكد المنيري أن عبد الله السعيد ، والذي يعاني من تمزق فى أربطة الركبة، تم عرضه على الطبيب الألماني خلال الأسبوع الماضي، وأكد عدم حاجته لجراحة، والاكتفاء بحقن موضعي فى مكان الإصابة، ومواصلة برنامجه العلاجي والتأهيلي لمدة أسبوعين قادمين، مع نزول الملعب خلال أيام لإجراء تدريبات علاجية.

أوضح الطبيب أن أسامة جلال هو الآخر، والذي يعاني من مزق في العضلة الضامة، تم حقنه فى موضع الإصابة، ويسير وفق برنامج علاجي وتأهيلي خاص، مشيرا إلى أن الإدارة قررت سفر اللاعبين مرة أخرى إلى ألمانيا يوم 4 يونيو الجاري، للعرض مجددا على الطبيب، وبدء المرحلة الثانية من البرنامج العلاجي والتأهيلي.

ومن المنتظر أن يعود السعيد وجلال إلي القاهرة بعد ثلاث أسابيع من العلاج في ألمانيا، من أجل بدء مرحلة جديدة من التأهيل مع الجهاز الطبي لفريق بيراميدز.