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الزمالك يبدأ هيكلة فريق الكرة استعداداً لخوض منافسات البطولة العربية

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القاهرة - سامية سيد - بدأ الكولومبى أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، تحديد اللاعبين الذين سيكملون المشوار مع الزمالك فى المرحلة المقبلة، والأسماء التى سيتم الاستغناء عن خدماتهما، سواء بالرحيل أو البيع أو الإعارة، مع رصد كافة المراكز التى تحتاج للتدعيم عقب انتهاء الموسم الحالي، وهو الأمر الذى بدأت إدارة الزمالك العمل عليه بالفعل، على أمل انهاء هذا الملف قبل انطلاق البطولة العربية، والعمل على تلبية كافة طلبات المدير الفني لقيد هؤلاء اللاعبين الجدد عقب انتهاء الموسم الجاري مباشرة، وقبل المشاركة في البطولة العربية.

 

واكتملت مجموعة الزمالك فى البطولة العربية، بعدما حسم الاتحاد المنستيري التونسي التأهل لمجموعة الزمالك، على حساب المحرق البحريني، وتضم المجموعة الثالثة كلاً من.. الشباب والنصر السعوديين، والزمالك المصرى، والاتحاد المنستيري التونسي، ومن المنتظر أن يلتقى المتأهلان من هذه المجموعة إلى ربع نهائي البطولة مع نظيريهما من المجموعة الرابعة التي تضم حتى الآن، الرجاء المغربي، شباب بلوزداد الجزائري والوحدة الإماراتي.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وكان الزمالك تعادل بنتيجة 1 / 1 مع منتخب اليمن، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الجمعة علي ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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