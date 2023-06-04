شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحدى الوداد المغربي الليلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلي في التاسعة مساء اليوم الأحد نظيره الوداد المغربى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولى، وتسعى كتيبة السويسرى مارسيل كولر لتحقيق نتيجة إيجايبة قبل لقاء الإياب المقرر له الأحد المقبل في المغرب.

ويلتقي الأهلى والوداد الليلة في الدور النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعد نسخة العام الماضي التي حسمها الوداد لصالحه بالفوز 2-0 على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

الأهلي استهل مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام الاتحاد المنستيري، وصيف النسخة الماضية من الدوري التونسي، في قمة مباريات دور الـ32، وفاز بطل مصر ذهابًا وإيابًا 1-0 و3-0.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الثانية مع صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني، وحل وصيفًا ليتأهل إلى دور الثمانية.

وفاز الأهلي على القطن 3-0 و4-0 وعلى الهلال 3-0، بينما خسر من الأخير بهدف دون رد، وتعثر أمام صن داونز مرتين، أولهما بالتعادل 2-2 على ملعبه ثم الخسارة 2-5 في جنوب أفريقيا.

وفي دور ربع النهائي فاز الأهلي على الرجاء المغربي 2-0 في القاهرة، ثم تعادل الفريقان إيابا بدون أهداف، قبل أن ينتصر على الترجي التونسي 3-0 و1-0 في مباراتي الذهاب والعودة بالمربع الذهبي.

وجاء الوداد على رأس المجموعة الأولى، وتربع على الصدارة متفوقا على شبيبة القبائل الجزائري وبترو أتلتيكو الأنغولي وفيتا كلوب الكونغولي على الترتيب.

وفي ربع النهائي، اجتاز بطل المغرب عقبة سيمبا التنزاني بركلات الترجيح، بعد أن تبادل الفريقان الفوز 1-0 في مباراة الذهاب والعودة.

وبلغت الإثارة ذروتها حين فاز الوداد على صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي بقاعدة الهدف الاعتباري، بعد أن تعادل سلبيا على ملعبه ثم إيجابيا بنتيجة 2-2 في بريتوريا.

لعب الأهلي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا 27 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 11 مباراة، وخسر خمس مباريات، أحرز لاعبوه 35 هدفًا واستقبلت شباكه 21.

أسند مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مباراة ذهاب نهائي بطولة إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي إلى الحكم الليبي معتز إبراهيم والتونسي هيثم قيراط حكم للفار ومصطفى غربال مساعدًا للفار.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، حيث يأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.

ويلاحق الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982، و1987، و2001، و2005، و2006، و2008، و2012، و2013، و2020، و2021.

ويلاحق الوداد المغربى لقبه الافريقى الرابع بعدما سبق له التتويج بالبطولة ثلاثة مرات سابقة في أعوام 1992 ، 2017، 2022 .

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.

وطالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بحسم التتويج بدوري ابطال افريقيا عن طريق تحقيق نتيجة مطمأنة في مباراة الليلة قبل لقاء العودة بالمغرب الاحد المقبل وطالب كولر لاعبيه بإستغلال أنصاف الفرص لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات بطل المغرب ويقتل معنويات لاعبيه ويعزز فرص المارد الأحمر في التتويج باللقب.

ويغيب عن الأهلى في مباراة الوداد المغربى الليلة كل من محمد الشناوى ورامى ربيعة و أكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة وشادى حسين وأيمن أشرف وبرونو سافيو لاسباب فنية.

في المقابل، يري البلجيكى سفين فاندينبروك مدرب الوداد المغربي أن احتضان ملعب محمد الخامس لمباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي لا يحمل مميزات كثيرة لذا لابد من الحسم في القاهرة الليلة.

وقال فاندينبروك مدرب الوداد في تصريحات صحفية: "نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون بمثابة انتقام بالنسبة للخصم، لكن كل ما هو مهم أن نبقى هادئين ومتحدين كمجموعة، وأعتقد أن الخصائص الفردية هي التي ستحسم المواجهتين".

وأضاف "لعبنا مباراة أمام صنداونز وانتهت بالتعادل لكننا تأهلنا بأفضلية الأهداف خارج الأرض، لهذا لا توجد أي مميزات في لعب إياب النهائي في أرضنا باستثناء الجمهور الذي سيكون ميزة كبيرة".

وأتم "أدرب الوداد منذ أسابيع والفريق متفائل بالفوز مرة أخرى بلقب دوري أبطال إفريقيا والدوري والكأس".

ويفتقد الوداد لخدمات 6 لاعبين في مواجهة الذهاب أمام الأهلي، ويتعلق الأمر بكل من الحارس الدولي المغربي أحمد رضا التكناوتي واللاعب الجزائري الحسين بنعيادة بداعي الإصابة وعبد الله حيمود بسبب خضوعه لجراحة الزائدة فى القاهرة.

كما سيغيب سامي العنابي وعماد الخنوس وأسامة فولوح، لأسباب فنية وفق اختيارات المدير الفني البلجيكي سفين فاندربروك.

جدير بالذكر أن إدارة الوداد خصصت مكافآت مالية مهمة للاعبين من أجل تحفيزهم على الاحتفاظ باللقب القاري الذي تُوج به العام الماضي على حساب الأهلي في نهائي مركب محمد الخامس بهدفين دون رد لزهير المترجي الذي سيتواجد في مباراة نهائي هذا الموسم.