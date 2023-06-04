شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يتسلم تقريرا طبيا عن حالة حارس الإسماعيلى قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلم حمزة الجمل، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، تقريراً طبياً اليوم عن حالة أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق، الذى أثبتت الأشعة إصابته بشد فى العضلة الأمامية، ويحدد الجهاز الطبى البرنامج العلاجى المناسب لحالته، وفقاً لدرجة الشد.

وتعرض أحمد عادل عبد المنعم للإصابة فى العضلة الأمامية فى مواجهة الإسماعيلي والمقاولون العرب، ليغادر على إثرها المباراة بين الشوطين ويحل محمود كوكو بدلا منه، فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى 2 /2.

من ناحية أخرى، يعكف حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام المقاولون العرب، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابى 2 /2.

ويأمل حمزة الجمل عدم تكرار الأخطاء في مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الواحد والثلاثين من بطولة الدورى المصرى، خاصة أن هذه المباراة ستكون صعبة في ظل الظروف التي يعانى منها الطلائع وحاجته للنقاط الثلاثة.

وتعادل فريق الإسماعيلي أمام نظيره المقاولون العرب، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وتقدم المقاولون في الدقيقة 18، بعدما أرسل أحمد عاطف تمريرة من جهة اليمين استلمها عمر فتحي داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد الكرة لتمر أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك، وتعادل الإسماعيلي بالدقيقة 43 من هجمة سريعة لفريق الإسماعيلي انطلق أحمد مدبولي بالكرة ثم مررها للاعب فراش شواط داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة بقوة لتمر على يمين الحارس أبو السعود لداخل الشباك.