شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يعلن تفاصيل معسكر المنتخب قبل مواجهة غينيا فى مؤتمر صحفى الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمراً صحفياً الأربعاء المقبل بمقر اتحاد الكرة، لإعلان تفاصيل المعسكر الذى يتخلله مباراتا غينيا فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، ثم المباراة الودية أمام جنوب السودان يوم 18 يونيو بالقاهرة.

وقرر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، انطلاق معسكر المنتخب يوم 10 يونيو الجاري بالقاهرة، استعدادا لمواجهة غينيا يوم 14 من نفس الشهر بالمغرب في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويُعلن فيتوريا القائمة النهائية لمنتخب مصر7 يونيو الجاري، وجاء تحديد ذلك الموعد ليكون المدرب اطمأن على جاهزية وسلامة لاعبي الأهلى الدوليين، المقرر انضمامهم للمعسكر، حيث يخوض الفريق الأحمر مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال يوم 4 يونيو بالقاهرة، فيما ستكون العودة 11 يونيو بالمغرب.