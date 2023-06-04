شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يعلن تفاصيل معسكر المنتخب قبل مواجهة غينيا فى مؤتمر صحفى الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمراً صحفياً الأربعاء المقبل بمقر اتحاد الكرة، لإعلان تفاصيل المعسكر الذى يتخلله مباراتا غينيا فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، ثم المباراة الودية أمام جنوب السودان يوم 18 يونيو بالقاهرة.
ويُعلن فيتوريا القائمة النهائية لمنتخب مصر7 يونيو الجاري، وجاء تحديد ذلك الموعد ليكون المدرب اطمأن على جاهزية وسلامة لاعبي الأهلى الدوليين، المقرر انضمامهم للمعسكر، حيث يخوض الفريق الأحمر مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال يوم 4 يونيو بالقاهرة، فيما ستكون العودة 11 يونيو بالمغرب.
ويواجه البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، أزمة كبرى بسبب الغيابات المؤكدة عن خط وسط المنتخب فى معسكر يونيو الجارى.
ويفاضل البرتغالي روي فيتوريا بين الثنائي سام مرسي وأحمد حمدي، لاعبي الوسط، في قائمة المحترفين المعلن عنها لمعسكر المنتخب الوطني في يونيو الجاري، للرهان عليه بشكل أساسي لتعويض الغيابات في هذا المركز.
ويغيب عن المنتخب في خط الوسط فقط الثلاثي إمام عاشور وطارق حامد ومحمد النني للإصابة، فيما ينتظر المدرب البرتغالي جاهزية حمدي فتحي بعد مباراتي الأهلي والوداد للاستقرار على العناصر التي سيعتمد عليها في خط الوسط.
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