شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 14 لاعباً عن الأهلى أمام الوداد المغربى الليلة.. أبرزهم الشناوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار الملايين صوب استاد القاهرة الدولى، عندما يلتقى الأهلي مع الوداد المغربي وجهاً لوجه للمرة الثانية على التوالي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما عبر الأول دور نصف النهائي على حساب الترجي برباعية نظيفة بمجموع المباراتين، وتأهل الثاني على حساب صن داونز.
ويغيب عن الأهلى فى مباراة الوداد المغربى الليلة 14 لاعباً هم: محمد الشناوي – رامي ربيعة – برونو سافيو – أيمن أشرف – محمد الضاوي كريستو – شادي حسين – رأفت خليل – محمد فخري – أحمد نبيل كوكا – محمد أشرف – مصطفى مخلوف – كريم الدبيس – أكرم توفيق – وكريم فؤاد.
وقرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، استبعاد محمد الشناوي، حارس مرمى فريقه، من مواجهة الوداد المغربي، لمنحه فرصة أطول للتعافي من تمزق السمانة، ليصبح جاهزا لمباراة الإياب المقرر إقامتها في 11 يونيو الجاري بالمغرب.
وغاب محمد الشناوى عن مباراة الأهلى والترجى، فى إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقى؛ بسبب معاناته من ألم فى عضلة السمانة، كما واصل الغياب عن مباريات المارد الأحمر الثلاث الاخيرة بالدوري أمام إنبي والطلائع وسيراميكا، تنفيذاً لعقوبة الإيقاف، بعد تعرضه للطرد فى آخر مباراة للأهلى بالدوري الممتاز.
وشارك على لطفى، حارس الأهلى، فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر بمباراة الترجى وإنبى، ثم تعرّض للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ليشارك الصاعد مصطفى شوبير ويظهر بصورة متميزة.
وتألق محمد الشناوى في مرمى الأهلى بالمباريات الأخيرة قبل الإصابة، سواء في مباراة الذهاب أمام الترجى فى رادس أو مباراة السوبر المصرى أمام بيراميدز وتصدى لهجمات صعبة.
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