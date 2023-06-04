شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاميرون يستدعى لاعب المصرى استعداداً لأمم أفريقيا تحت 23 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد الكاميروني خطاباً رسمياً إلى النادي المصري، يطلب خلاله استدعاء فرانك إيتوجا، لاعب النسور الخضر، لمعسكر المنتخب الأوليمبي الكاميروني بالمغرب استعدادا لنهائيات أفريقيا تحت 23 عامًا.

ويستعد النادي المصري لمواجهة غزل المحلة، فى المباراة التي تجمع الفريقين فى السابع من يونيو ضمن منافسات الدوري.

وجدد مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، ثقته في الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق وجهازه الفني المعاون، وذلك على هامش اجتماع المجلس الدوري، واتفق المجلس على تقديم كافة أوجه الدعم للجهاز الفني والفريق على أن يتم تقييم المرحلة عقب نهاية الموسم الكروي.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا آخر.