شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الوداد.. الشحات وبيرسى تاو وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار الملايين صوب استاد القاهرة الدولى عندما يلتقى الأهلي مع الوداد المغربي وجهاً لوجه للمرة الثانية على التوالي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما عبر الأول دور نصف النهائي على حساب الترجي برباعية نظيفة بمجموع المباراتين، وتأهل الثاني على حساب صن داونز.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربى

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - مروان عطية

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمود "كهربا" - حسين الشحات

ويلاحق الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982, و1987, و2001, و2005, و2006, و2008, و2012, و2013, و2020, و2021.

ويلاحق الوداد المغربى لقبه الأفريقى الرابع بعدما سبق له التتويج بالبطولة ثلاث مرات سابقة فى أعوام 1992 ، 2017 ، 2022 .

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.