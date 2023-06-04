شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتحاد الجزائر بطلا للكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تُوج فريق اتحاد الجزائر بطلا لبطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، على حساب يانغ أفريكانز التنزاني.

وخسر اتحاد الجزائر أمام يانغ أفريكانز بنتيجة 0-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء السبت، على ملعب 5 يوليو 1962، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وافتتح الفريق التنزاني التسجيل مبكرا، وتحديدا في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، وذلك عن طريق لاعبه جمعة شعباني من ركلة جزاء.



وحاول لاعبو اتحاد الجزائر تعديل النتيجة في الوقت المتبقي، لكن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص التي سنحت لهم أمام المرمى.

وجاءت الفرصة الأبرز في الدقيقة 54، عندما حصل الفريق الجزائري على ركلة جزاء، سددها زين الدين بلعيد، لكن حارس يانغ أفريكانز نجح في التصدي لها.



وعلى الرغم من الهزيمة، نجح اتحاد العاصمة في التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، مستفيدا من قاعدة الهدف الاعتباري عقب الفوز في مباراة الذهاب على ملعب يانغ أفريكانز بنتيجة 2-1.

وباتت هذه المرة هي الأولى التي يُتوج فيها اتحاد الجزائر وأي فريق جزائري بلقب الكونفدرالية الأفريقية، ليكون عاشر فريق عربي يُتوج باللقب.