بين الثأر وتأكيد التفوق.. الأهلي يتحدى الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الليلة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يستضيف الأهلي مساء اليوم، الأحد، فريق الوداد المغربي، على استاد القاهرة الدولى، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي والوداد في نهائي إفريقيا للمرة الثالثة في 6 مواسم، والثانية توالياً، حيث تفوق الفريق المغربي أمام المارد الأحمر المتوج عشر مرات باللقب (رقم قياسي).

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز بنتيجة بنتيجة مريحة مستغلًا عاملي الأرض والجماهير قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الحسم الأحد المقبل على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء.

ويأمل الأهلي في رد الدين خلال النهائي الثالث بين الفريقين، للتتويج بلقبه الـ11 وتعزيز موقعه كأكثر الفرق الإفريقية فوزًا باللقب عبر التاريخ.

ويخوض الأهلي النهائي الرابع له على التوالي والسادس في آخر 7 أعوام، ساعيا للفوز بلقبه الثالث في الأعوام الأربعة الأخيرة.

وحصل الفريق الأحمر على موافقة الجهات الأمنية على تواجد 50 ألف مشجع بمدرجات ستاد القاهرة، بعد أن جاءت الموافقة في وقت سابق على 20 ألفًا فقط.

ونجح الأهلي في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتي نصف النهائي.

وتأهل الوداد المغربي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.

غيابات الأهلي

يغيب عن الأهلى فى مباراة الوداد المغربى الليلة 14 لاعباً وهم: محمد الشناوي – رامي ربيعة – برونو سافيو – أيمن أشرف – محمد الضاوي كريستو – شادي حسين – رأفت خليل – محمد فخري – أحمد نبيل كوكا – محمد أشرف – مصطفى مخلوف – كريم الدبيس – أكرم توفيق – وكريم فؤاد.

كما قرر المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، استبعاد محمد الشناوي، حارس مرمى فريقه، من مواجهة الوداد، لمنحه فرصة أطول للتعافي من تمزق السمانة، ليصبح جاهزا لمباراة الإياب المقرر إقامتها في 11 يونيو الجاري بالمغرب.

تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يبدأ الأهلي مواجهة الوداد المغربي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: على معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات، كهربا، بيرسي تاو.

غيابات الوداد

يغيب عن الوداد في لقاء الليلة 6 لاعبين، وهم الحارس الدولي المغربي أحمد رضا التكناوتي، واللاعب الجزائري الحسين بنعيادة بداعي الإصابة، وعبد الله حيمود بسبب خضوعه لجراحة الزائدة فى القاهرة.

كما سيغيب ايضا كل من سامي العنابي وعماد الخنوس وأسامة فولوح، لأسباب فنية وفق اختيارات المدير الفني البلجيكي سفين فاندربروك.

تشكيل الوداد المغربي المتوقع

حراسة المرمى: يوسف مطيع.

خط الدفاع: آرسين زولا، أمين أبو الفتح، أيوب العملود، يحيى عطية الله.

خط الوسط: عبد الله حيمود، يحيى جبران، رضا الجعدي.

خط الهجوم: زهير المترجي، بولي جونيور سامبو، محمد أوناجم.

حكم اللقاء

قرر مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إسناد إدارة مباراة ذهاب نهائي بطولة إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي إلى الحكم الليبي معتز إبراهيم، والتونسي هيثم قيراط حكما للفار، ومصطفى غربال مساعدًا للفار.

موعد المباراة

تنطلق مباراة الأهلي والوداد المغربى في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت"، المالك الحصري لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا، وتذاع عبر قناة "بي إن سبورت 4"، ويعلق عليها المعلق التونسي عصام الشوالي.

كما سيتم نقل المباراة عبر قناة "تايم سبورت" على التردد الأرضي، ويعلق عليها المعلق محمد الكواليني.