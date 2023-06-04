شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الإسماعيلى يؤدى برنامج التأهيل من غضروف الركبة فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض محمد فوزى حارس مرمى النادى الإسماعيلى برنامجه التأهيلى للتعافى من غضروف الركبة فى القاهرة على أن يؤدى المرحلة الأخيرة فى الإسماعيلية.

ويحرص الجهاز الطبى للدراويش بقيادة مجدى الباز على التواصل الهاتفى مع الحارس بشكل مستمر لمتابعة تطورات برنامجه التأهيلى.

يغيب محمد فوزى حارس مرمى النادى الإسماعيلى عن الملاعب قرابة 45 يوماً بعدما أجري الحارس جراحة غضروف الركبة بعدما تعرض للإصابة في مباراة الزمالك بالدوري

يستعيد فريق الإسماعيلى خدمات المدافع محمد هاشم أمام طلائع الجيش، المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وغاب محمد هاشم عن الإسماعيلى أمام المقاولون العرب والتى انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق للإيقاف لحصوله على 3 إنذارات، والذى كان آخرها أمام حرس الحدود في بطولة الدورى، وسيكون جاهزا أمام الطلائع في بطولة الدورى.

وكان حمزة الجمل قد منح لاعبيه الذين شاركوا بصفة أساسية فى مباراة المقاولون العرب راحة 48 ساعة، فيما منح البدلاء والمستبعدين راحة 24 ساعة فقط.

ويعكف حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام المقاولون العرب، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابى 2 /2.

ويأمل حمزة الجمل في عدم تكرار الأخطاء في مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الواحد والثلاثين من بطولة الدورى المصرى، خاصة أن هذه المباراة ستكون صعبة في ظل الظروف التي يعانى منها الطلائع وحاجته للنقاط الثلاثة.

تعادل فريق الإسماعيلي أمام نظيره المقاولون العرب، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

تقدم المقاولون في الدقيقة 18، بعدما أرسل أحمد عاطف تمريرة من جهة اليمين استلمها عمر فتحي داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد الكرة لتمر أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك، وتعادل الإسماعيلي بالدقيقة 43 من هجمة سريعة لفريق الإسماعيلي انطلق أحمد مدبولي بالكرة ثم مررها للاعب فراش شواط داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة بقوة لتمر على يمين الحارس أبو السعود لداخل الشباك.