شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير يحسم صراع حراسة عرين الأهلى أمام الوداد بفرمان كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم الجهاز الفني للنادى الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، خلال الساعات الماضية الحارس الأساسي للفريق فى مباراة الوداد المغربي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا الليلة، وفاضل الجهاز الفني بين على لطفي ومصطفى شوبير للدفاع عن عرين المارد الأحمر بعد استبعاد محمد الشناوي لعدم الجاهزية الفنية.

ورغم أن محمد الشناوي تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة التى كانت عبارة عن مزق فى السمّانة، إلا أن المدرب السويسري فضّل استبعاده من مباراة الليلة ليكون جاهز تماماً للمشاركة فى مباراة العودة، وحتى لا تتجدد إصابته.

ويميل الجهاز الفني للاعتماد على الحارس الشاب مصطفى شوبير أمام الوداد بسبب عدم جاهزية على لطفي بشكل كامل، فالأخير عانى من إصابة فى العضلة الخلفية حرمته من مباريات الفريق الماضية ببطولة الدوري، كما حالت دون مشاركته فى المران الجماعي للفريق على مدار الأيام الأخيرة، واكتفى بخوض تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي.

وشارك مصطفى شوبير أساسياً فى مباراتي الأهلي أمام سيراميكا وطلائع الجيش بالدوري اللتين انتهيتا بفوز الأحمر بثنائية نظيفة وهدف نظيف على التوالى، بعدما حل بديلاً لـ علي لطفي الذي تعرض للإصابة في مباراة إنبي التي حسمها الأهلي لصالحه بالفوز بثنائية نظيفة.

ويتولى مصطفى شوبير الدفاع عن عرين الأهلي الليلة واستقر كولر لمواصلة منح الفرصة للحارس الشاب بعدما أبلى بلاءً حسناً فى مباراتي سيراميكا والطلائع، كما أن على لطفي غير جاهز بنسبة 100% حيث لم يشارك فى تدريبات الفريق الجماعية خلال الأيام الماضية.