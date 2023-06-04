شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي يدعم شوبير قبل نهائي أفريقيا: المباريات الكبرى تصنع الحراس الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، رسالة دعم وتحفيز لمصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب إكرامي عبر حسابه على تويتر، "‏كل الدعم للحارس الواعد مصطفى شوبير فى مباراة اليوم.. المباريات الكبيرة تصنع الحراس الكبار.. بطل أفريقيا مع زملائك يا وحش بإذن الله.. كل التوفيق والمساندة يا بطل".



شريف اكرامي

ويستضيف فريق الأهلي في التاسعة مساء اليوم الأحد نظيره الوداد المغربى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى، وتسعى كتيبة السويسرى مارسيل كولر لتحقيق نتيجة إيجايبة قبل لقاء الإياب المقرر له الأحد المقبل في المغرب.

ويلتقي الأهلى والوداد الليلة في الدور النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعد نسخة العام الماضي التي حسمها الوداد لصالحه بالفوز 2-0 على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

الأهلي استهل مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام الاتحاد المنستيري، وصيف النسخة الماضية من الدوري التونسي، في قمة مباريات دور الـ32، وفاز بطل مصر ذهابًا وإيابًا 1-0 و3-0