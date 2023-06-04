شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأندية المصرية مع حكم نهائى دورى أبطال أفريقيا.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات التاسعة من مساء اليوم يلتقى فريق الأهلى مع الوداد المغربى في نهائي دورى أبطال افريقيا في المباراة التي تقام باستاد القاهرة. وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إسناد مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري الأبطال للحكم الليبي معتز إبراهيم، والذى لا يعد وجها جديدا على الأندية المصرية حيث سبق له إدارة 4 مباريات للأندية المصرية.

ويعاون الليبي معتز إبراهيم فى إدارة مباراة الأهلي والوداد فى ذهاب نهائي دوري الأبطال كل من هيثم قيراط على تقنية الفيديو VAR ، والجزائري مصطفى غربال مساعد VAR ، والكاميروني فومو كارين مساعد ثان على تقنية VAR.

ويرصد ”الخليج 365” في التقرير التالي نتائج الليبي معتز إبراهيم مع الأندية المصرية في المباريات السابقة..



نتائج الأندية المصرية مع حكم نهائى دورى أبطال أفريقيا

المباراة الأولى

المصري 2 - 0 مازيمبي

الكونفدرالية الأفريقية 2022

المباراة الثانية

شباب بلوزداد 2 – 0 الزمالك

دوري أبطال أفريقيا 2023

المباراة الثالثة

الرجاء 0 – 0 الأهلى

دوري أبطال أفريقيا 2023

المباراة الرابعة

بيراميدز 0 – 0 الجيش الملكي

الكونفدرالية الأفريقية 2023