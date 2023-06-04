شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً فى قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الإتحاد السكندرى، على قائمة الفريق التى ستخوض مواجهة الزمالك فى الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها غدا الاثنين باستاد القاهرة الدولي.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندرى لمباراة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان وعمرو خليل و صبحي سليمان

خط الدفاع : مصطفى ابراهيم ، محمد الصالح ، خالد صبحي ، السيد سالم ، صبري رحيل ، كازيتو ، هشام صلاح.

خط الوسط: ناصر ناصر ، اسلام عبدالنعيم ، ابراهيم حسن، عبدالغني محمد ، فوزي الحناوي ، خالد الغندور ، محمد محمود ، ميسي ، محمد فارس.

خط الهجوم: مابولولو و اوستن اموتو و عموري

ويغيب عن قائمة الاتحاد السكندرى لمباراة الزمالك: فارس السيد ، ومحمود علاء ، ومورو، وعبدالله نصيب، وأحمد عيد وأحمد فهد ومحمود عبدالعزيز وعمار حمدي.