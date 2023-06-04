شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يصحح أخطاء لاعبى الطلائع بعد ثنائية سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، على تصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراة سموحة والتى فاز بها الفريق بهدفين دون رد، وذلك لعدم تكرارها فى المباريات المتبقية بالدوري بداية من مواجهة الإسماعيلى.

ويستعد الطلائع لمواجهة الإسماعيلى فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

واستعاد طلائع الجيش نغمة الفوز الغائبة بعد تغلبه على سموحة بنتيجة 2-0 مساء السبت على استاد جهاز الرياضة بالقاهرة، ضمن الجولة 30 من الدوري.

سجل ثنائية الطلائع خالد سطوحي ومحمود وادي في الدقيقتين 18 و45 من عمر اللقاء، الذي شهد إضاعة ضربة جزاء بواسطة صديق أوجولا لاعب سموحة في الدقيقة 85.

وخاض الطلائع أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد عبد الحميد بسيوني، خلفا لعماد النحاس، وحقق الفوز الغائب منذ 4 جولات.

وعقد بسيوني اجتماعا مع إدارة نادى طلائع الجيش وتم الاستقرار علي عودته لقيادة فريق الكرة لتصحيح مسار الفريق بجدول الدوري لاسيما أنه تمكن من قيادة الطلائع في وقت سابق للتتويج ببطولة السوبر المصري علي حساب الأهلي كما حقق نتائج متميزة مع الفريق ببطولة الدوري.

ويحتل الطلائع المركز السادس عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 29 نقطة، بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى ستة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 41.