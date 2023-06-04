مدرب المصرى يؤجل ملف التدعيمات للتركيز على بطولتى الدورى وكأس الرابطة

القاهرة - سامية سيد - أكد ميمي عبد الرازق، المدير الفني للنادي المصري، أن الجميع سواء داخل الجهاز الفني أو الفريق يعمل على قلب رجل واحد من أجل تحقيق طموحات جماهير المصرى بالمنافسة على لقبي بطولتي كأس مصر وكأس الرابطة، وكذلك تحقيق مركز متقدم ببطولة الدوري يليق بتاريخ النادي المصري وجماهيريته.

وأضاف ميمي عبد الرازق، فى تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي، أن الجهاز الفني يعمل بتناغم كامل، مؤكدا أن الجميع داخل الجهاز يؤدي دوره بكفاءة عالية، وهو الأمر الذي ظهرت ثماره على أداء الفريق خلال المباريات السابقة، مؤكدا أن المباريات المقبلة ستشهد مزيدا من التجانس بين اللاعبين.

وأشاد ميمي عبد الرازق بالدعم اللامحدود الذي يلقاه الجهاز الفني والفريق من مجلس إدارة النادي، موضحاً أن الجلسة التي جمعت رئيس النادي باللاعبين كان لها مفعول السحر عند اللاعبين، خاصة مع تأكيد المجلس على توفير كافة أوجه الدعم للاعبين الذين تعاهدوا فيما بينهم على إسعاد الجماهير.

وعن استعدادات الفريق للموسم الجديد وتدعيمه بالعناصر المتميزة ، أكد ميمي عبد الرازق أن الجهاز الفني يركز حاليا في مشوار الفريق بكافة البطولات، مضيفا أن الجهاز الفني سيقدم تقريره الفني لمجلس الإدارة عقب نهاية الموسم وسيكون الأمر متروكا لمجلس الإدارة الذي لا يألو جهدا في سبيل تدعيم الفريق على كافة المستويات.