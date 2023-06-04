شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج يخطف لقب الأغلى فى نهائى الأهلى والوداد بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، لقب الأغلى، في المباراة المرتقبة بين الفريق الأحمر ونظيره الوداد المغربي، والتي تجمعهما في التاسعة مساء اليوم الأحد، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولى.

وجاءت قائمة أغلى 5 لاعبين في الأهلي والوداد المغربي كالتالي:

الأهلي:

ـ أليو ديانج: 4 مليون يورو

ـ محمد عبد المنعم 2 مليون يورو

ـ محمد مجدي أفشة: 2 مليون يورو

ـ محمد شريف: مليون و800 ألف يورو

ـ بيرسي تاو و حمدى فتحى: مليون و500 ألف يورو

الوداد:

ـ يحيى عطية الله: 2 مليون و500 ألف يورو

ـ يحيى جبران: مليون و900 ألف يورو

ـ ديدييه لامكيل زي: مليون يورو

ـ أحمد الحسوني: مليون و500 ألف يورو

ـ أيوب العملود: مليون يورو

ويلتقي الأهلى والوداد الليلة في الدور النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعد نسخة العام الماضي التي حسمها الوداد لصالحه بالفوز 2-0 على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

الأهلي استهل مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام الاتحاد المنستيري، وصيف النسخة الماضية من الدوري التونسي، في قمة مباريات دور الـ32، وفاز بطل مصر ذهابًا وإيابًا 1-0 و3-0.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الثانية مع صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني، وحل وصيفًا ليتأهل إلى دور الثمانية.

وفاز الأهلي على القطن 3-0 و4-0 وعلى الهلال 3-0، بينما خسر من الأخير بهدف دون رد، وتعثر أمام صن داونز مرتين، أولهما بالتعادل 2-2 على ملعبه ثم الخسارة 2-5 في جنوب أفريقيا.

وفي دور ربع النهائي فاز الأهلي على الرجاء المغربي 2-0 في القاهرة، ثم تعادل الفريقان إيابا بدون أهداف، قبل أن ينتصر على الترجي التونسي 3-0 و1-0 في مباراتي الذهاب والعودة بالمربع الذهبي.