كهربا والشحات وبيرسى تاو فى هجوم الأهلي أمام الوداد المغربي الليلة

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، على الثلاثي "حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود عد المنعم كهربا" فى الخط الهجومي للفريق فى مواجهة الوداد المغربي بذهاب نهائي دورى أبطال أفريقيا الليلة.

ويرغب المدير الفني فى زيادة القوة الهجومية للأهلي فى مباراة الذهاب الليلة لتحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمة الفريق فى لقاء الإياب، المحدد له 11 يونيو الجاري بالمغرب.

ويلتقي الأهلى والوداد الليلة في الدور النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعد نسخة العام الماضي التي حسمها الوداد لصالحه بالفوز 2-0 على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

الأهلي استهل مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام الاتحاد المنستيري، وصيف النسخة الماضية من الدوري التونسي، في قمة مباريات دور الـ32، وفاز بطل مصر ذهابًا وإيابًا 1-0 و3-0.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الثانية مع صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني، وحل وصيفًا ليتأهل إلى دور الثمانية.

وفاز الأهلي على القطن 3-0 و4-0 وعلى الهلال 3-0، بينما خسر من الأخير بهدف دون رد، وتعثر أمام صن داونز مرتين، أولهما بالتعادل 2-2 على ملعبه ثم الخسارة 2-5 في جنوب أفريقيا.

وفي دور ربع النهائي فاز الأهلي على الرجاء المغربي 2-0 في القاهرة، ثم تعادل الفريقان إيابا بدون أهداف، قبل أن ينتصر على الترجي التونسي 3-0 و1-0 في مباراتي الذهاب والعودة بالمربع الذهبي.