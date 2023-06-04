شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على استمرار أحمد عاشور فى القيادة الفنية لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك على استمرار أحمد عاشور المدير الفنى لفريق رجال الكرة الطائرة فى القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة فى الموسم الجديد، بعد تقديم موسم قوى فى 2022-2023.

ونجح أحمد عاشور فى قيادة طائرة الزمالك لحصد الدورى الممتاز وكأس مصر الموسم المنقضى، قبل أن يخسر نهائى بطولة أفريقيا فى تونس على يد نظيره مولودية بو سالم التونسى.

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى النهائى بالفوز على نظيره الجيل الصاعد الجزائرى فى نصف نهائى البطولة بنتيجة 3/0، كما حقق الفوز على جرين بافلو بطل زامبيا بنتيجة 3/0 فى إطار ربع نهائى المنافسة.