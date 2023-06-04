شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يختار هذا الثنائى لقيادة دفاع الأهلى أمام الوداد المغربى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الدفع بالثنائى "محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم" لقيادة قلب دفاع المارد الأحمر فى مواجهة الوداد المغربي الليلة فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويظهر الثنائي محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم فى التشكيل الأساسى في ذهاب نهائي أفريقيا، باعتبارهما أكثر ثنائى متفاهم ويحظى بثقة المدرب السويسري فى لاعبي الخط الخلفي، على أن يتواجد محمود متولي على دكة البدلاء.

وأسند مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة ذهاب نهائي بطولة أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي إلى الحكم الليبي معتز إبراهيم والتونسي هيثم قيراط حكما للفار ومصطفى غربال مساعدًا للفار.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، حيث يأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.

ويلاحق الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982، و1987، و2001، و2005، و2006، و2008، و2012، و2013، و2020، و2021.

ويلاحق الوداد المغربى لقبه الافريقى الرابع بعدما سبق له التتويج بالبطولة ثلاثة مرات سابقة في أعوام 1992 ، 2017، 2022 .

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022