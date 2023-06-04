شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول ملك "الأسيست" فى الأهلى قبل مواجهة الوداد فى نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، واحداً من أقوى مواسمه مع الفريق الأحمر، خاصة على جانب المشاركة الهجومية، بعد مساهمته فى العديد من الأهداف التي سجلها الفريق الأحمر خلال الموسم الجاري.

وتراهن جماهير النادي الأهلي على تألق علي معلول فى المباراة المرتقبة مع الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخلال الموسم الجاري، شارك علي معلول فى 35 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 7 أهداف، وصنع 14 لزملائه بالفريق.

وبلغ إجمالي مشاركات علي معلول مع الأهلي منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء في عام 2016، 245 مباراة، سجل خلالهم التونسي 44 هدفاً، وصنع 73 هدفاً آخر لزملائه بالفريق، واستطاع أن يصنع لنفسه شعبية جارفة بين عشاق النادي الأهلي.

ويستضيف فريق الأهلي في التاسعة مساء اليوم الأحد نظيره الوداد المغربى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولى، وتسعى كتيبة السويسرى مارسيل كولر لتحقيق نتيجة إيجايبة قبل لقاء الإياب المقرر له الأحد المقبل في المغرب.

ويلتقي الأهلى والوداد الليلة في الدور النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعد نسخة العام الماضي التي حسمها الوداد لصالحه بالفوز 2-0 على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

الأهلي استهل مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام الاتحاد المنستيري، وصيف النسخة الماضية من الدوري التونسي، في قمة مباريات دور الـ32، وفاز بطل مصر ذهابًا وإيابًا 1-0 و3-0.