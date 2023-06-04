شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح خماسى الأهلي تعليمات خاصة قبل مواجهة الوداد فى نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، الخماسى "على معلول ومحمد هانى وأليو ديانج وعمرو السولية ومروان عطية" تعليمات خاصة قبل مواجهة الوداد المغربى، فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، فى ذهاب نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وقرر كولر الدفع بالخماسى فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة الليلة مع منحهم تعليمات خاصة سواء فى حالة الدفاع أو الهجوم.

وطالب كولر لاعبيه بحسم التتويج بدوري أبطال أفريقيا عن طريق تحقيق نتيجة مطمئنة فى مباراة الليلة قبل لقاء العودة بالمغرب الأحد المقبل، وشدد كولر على لاعبيه بضرورة استغلال أنصاف الفرص لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات بطل المغرب، ويقتل معنويات لاعبيه، ويعزز فرص المارد الأحمر فى التتويج باللقب.

وحصد ممثل كرة القدم المغربية بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بفضل أفضلية الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد تعادله معه بنتيجة 2-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.