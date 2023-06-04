شكرا لقرائتكم خبر عن شهد سامى تتأهل إلى ربع نهائى بطولة العالم للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجحت شهد سامى لاعبة منتخب التايكوندو في التاهل إلى منافسات الدور ربع نهائي بطولة العالم التى تقام بأذربيجان.
وجاء تأهل شهد بعد التغلب على اللاعبة الإسبانية الما ماريا 2/1 في منافسات وزن أقل من 53 كجم، ومن قبلها التأهل الى دور الـ 16 بالفوز على بطلة التشيك 2/0.
نجح سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو فى التتويج بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم التي تقام بمدينة باكو بأذربيجان والتى تستمر حتى 4 يونيو الجارى.
وتوج عيسى بالبرونزية بعد الخسارة أمام منافسه الامريكى بنتيجة 2/0 ليحقق البرونزية فى إنجاز يقربه خطوة من التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس.
وكان أحمد الراوى وجنى خطاب وإياد بركات وميسون إيهاب قد حقق كل منهم المركز الخامس فى وزنه بالبطولة.
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