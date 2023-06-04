في أول ظهور بعد اختفاؤه.. أحمد بغدودة يوجه رسالة للرئيس السيسي ولوالده.. ويؤكد: أنا مش هربان (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر أحمد فؤاد بغدودة، لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية، مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة بموقع "فيس بوك"، وذلك فى أول ظهور له بعد اختفائه من معسكر المنتخب الوطنى في تونس 20 مايو الماضى.

وقال بغدودة في الفيديو: "السلام عليكم أنا اسمى أحمد فؤاد بغدودة، لاعب منتخب مصر للمصارعة، أتوجه بالشكر والتقدير والاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسى، وشعب مصر العظيم، أحب أشكر حضرتك ياريس على الدعوة الأكاديمية بجد أنا أول ما عرفت إن حضرتك بعتتلى الدعوة دى كنت مبسوط جدًا والله وبحب أشكر حضرتك، وأنا مش هارب والله ولا حاجة أنا بحب مصر، وأنا اتولدت فيها، وهموت فيها، ومصر مليانة مواهب كتيرة زى أحمد بغدودة بس عايزين الدعم وحسن التعامل مع اللاعيبة".

وأضاف بغدودة، وفقا لصحيفة "اليوم السابع"،: "أحب أشكر الشعب المصرى العظيم على دعمه وبجد إنتو أجمل حاجة فى حياتي، وادعولى الفترة دي، وبجد يا سيادة الرئيس أنا بشكر حضرتك على الاهتمام بى وشكرًا يا فندم".

ووجه الفائز بالميدالية الفضية فى وزن 63 كيلو، والمركز الثانى بالبطولة الأفريقية التي أُقيمت بتونس، رسالة إلى والده ووالدته وأسرته قائلًا: "أبويا الحاج فؤاد عامل إيه يا حاج واحشنى والله، أنا آسف يا حاج إنى أخدت القرار ده من غير ما أعرفك لأنى مش بخبى عليك حاجة، بس والله يا حاج لو أنا قولتلك مكنتش هتوافق وكنت هتقولى عايزك تحقق حلمك".

وواصل: "أنا آسف يا بابا بس أنا بقيت راجل وعندى إحساس أنت تعبت معايا كتير أوى وكنت بتبخل على نفسك وعلى إخواتى عشان أعرف أصرف على نفسى وعلى كليتى وعلى سفرى وعلى ڤيتاميناتي، وأمى حبيبتى وحشتينى والله أنا مش عارف أقولك إيه غير سامحينى يا أمى وسامحينى على إنى قلقتك عليا كتير بس والله يا أمى مش بايدى انتى عارفة لو بايدى كنت عشت تحت رجلك انتى وأبويا وإخواتي، وإخواتى حبايبى ربنا يخليكم ليا يا رب وأشوفكم أحسن الناس".

وأكمل بغدودة: "أهلى حبايبى هتوحشونى كتير وبشكر أهل مدينتى بيلا، وبشكركم على الدعم ودعواتكم ليا، وبشكر أصحابى واخواتى إللى واقفين لى ضهرى بجد انتوا أحسن حاجة فى حياتى وربنا يخليكم ليا يا رب، وبشكر الشعب المصري، ربنا يخليكم ليا، السلام عليكم"، مختتمًا الفيديو بأغنية "بحبك وحشتينى" للمطرب الإماراتى حسين الجسمى.

يشار إلى أن لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية كن قد اختفى في الـ 20 من مايو الماضى، عقب ساعات من تتويجه بالميدالية الفضية فى وزن 63 كيلو، والمركز الثانى بالبطولة الأفريقية، والتى أُقيمت بتونس خلال الفترة من 15 وحتى 21 مايو 2023، حيث غادر إلى فرنسا دون علم الاتحاد المصرى للمصارعة الرومانية.

https://www.facebook.com/watch/?v=1484175429075223