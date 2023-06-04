شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أهداف + 5 أسيست.. أبرز أرقام بيرسى تاو مع الأهلى قبل نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلق جماهير النادي الأهلي الكثير من الآمال على الجنوب أفريقي بيرسي تاو، صانع ألعاب الفريق الأحمر، الذى تألق بشكل كبير فى قيادة الهجوم خلال الفترة الأخيرة، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخلال الموسم الجاري، شارك بيرسي تاو مع الأهلي فى 28 مباراة بجميع المنافسات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5 أخرى لزملائه بالفريق.

بينما بلغ إجمالي مشاركات الجنوب أفريقي مع الأهلي منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء في أغسطس 2021، 62 مباراة، سجل خلالها 15 هدفاً وصنع 11.

ويستضيف فريق الأهلي في التاسعة مساء اليوم الأحد نظيره الوداد المغربى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولى، وتسعى كتيبة السويسرى مارسيل كولر لتحقيق نتيجة إيجايبة قبل لقاء الإياب المقرر له الأحد المقبل في المغرب.

ويلتقي الأهلى والوداد الليلة في الدور النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعد نسخة العام الماضي التي حسمها الوداد لصالحه بالفوز 2-0 على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

الأهلي استهل مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام الاتحاد المنستيري، وصيف النسخة الماضية من الدوري التونسي، في قمة مباريات دور الـ32، وفاز بطل مصر ذهابًا وإيابًا 1-0 و3-0.